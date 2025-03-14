Более 70 человек признаны потерпевшими по делу об атаке БПЛА на столичный регион 11 марта

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СК России признал более 70 человек потерпевшими в уголовном деле о массированной атаке беспилотников на Московский регион, совершенной 11 марта.

"В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта", – говорится в телеграм-канале Следственного комитета.

Отмечается, что в рамках предварительного расследования специалисты провели более 200 осмотров объектов недвижимости, гражданских авто и мест обнаружения фрагментов БПЛА. Кроме того, было назначено свыше 70 судебных экспертиз, в том числе медицинские и взрывотехнические.

В минувший вторник столичный регион атаковали около сотни дронов ВСУ. Обломки сбитых БПЛА повредили многоквартирные дома в Москве, Раменском и Люберцах, а в Домодедове произошел пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторг".

По факту атаки дронов в СКР возбудили уголовное дело о теракте. Отмечалось, что сотрудники Следственного комитета в рамках расследования дела установят точные места запуска БПЛА с украинской территории, а также детали совершенного теракта и личности причастных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала атаку с визитом в Москву генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. По ее словам, ему показали последствия атаки на жилой дом в подмосковном Видном.