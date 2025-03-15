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Еще пять беспилотников ВСУ уничтожены в Воронежской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили еще не менее пяти украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
Предварительно, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. Каких-либо разрушений также не выявили. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Вечером 14 марта средства ПВО сбили несколько беспилотников в одном из районов Воронежской области. В этом случае обошлось также без пострадавших и разрушений.
Ранее ВСУ атаковали здание краеведческого музея в Судже Курской области. Предварительно, погибла сотрудница музея, еще двое сотрудников культурного учреждения получили травмы. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела музея.
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