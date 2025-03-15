Еще пять беспилотников ВСУ уничтожены в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили еще не менее пяти украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Предварительно, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. Каких-либо разрушений также не выявили. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Вечером 14 марта средства ПВО сбили несколько беспилотников в одном из районов Воронежской области. В этом случае обошлось также без пострадавших и разрушений.

Ранее ВСУ атаковали здание краеведческого музея в Судже Курской области. Предварительно, погибла сотрудница музея, еще двое сотрудников культурного учреждения получили травмы. СК возбудил уголовное дело по факту обстрела музея.