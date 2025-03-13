Захарова чуть не заплакала, называя число погибших детей из-за атак ВСУ на РФ

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова чуть не заплакала, перечисляя погибших детей в результате украинских атак на российские регионы.

"За прошедший год наибольшее число пострадавших от преступных действий ВСУ, я имею в виду несовершеннолетних, фиксировалось в ДНР. Там было ранено 127 детей, погибли 11", – цитирует ее ТАСС.

По словам Захаровой, не менее 1,7 тысячи детей пострадали и погибли из-за преступных действий Киева с 2014 года. Как подчеркнула дипломат, в течение прошлого года они были жертвами артиллерийских и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. Кроме того, дети погибали, подрываясь на минах и кассетных боеприпасах, уточнила она.

Вместе с тем, сказала представитель МИД, иногда причиной трагедии были взрывоопасные предметы, которые маскировались под игрушки.

"Это та статистика, которая станет могильной плитой для киевского режима. Теперь задумайтесь все те, кто регулярно в странах Европейского Союза, в натовских странах голосует за помощь киевскому режиму, за что вы голосуете?" – добавила Захарова, обращаясь к странам Евросоюза и НАТО.

Накануне ВСУ атаковали комбикормовый завод в Курской области. Погибли четыре сотрудника предприятия, среди которых были трое мужчин и одна женщина, также есть пострадавшие .

