Средства ПВО сбили ночью девять беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили минувшей ночью девять украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

Пять дронов были сбиты над Белгородской областью, два БПЛА – над Курской областью и еще два беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря.

В Белгородской области атаке БПЛА подвергся поселок Политотдельский. В результате оказалась ранена мирная жительница. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в областную клиническую больницу.

В результате воздушной атаки в поселке также были выбиты окна в нескольких квартирах одного жилого дома, в соцобъекте и в надворной постройке на территории частного дома.