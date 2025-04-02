Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на энергообъекты в Курской области

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел двух энергетических объектов в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГВСУ СК России.

Сотрудники СК установили, что 2 апреля украинские военные при помощи беспилотников целенаправленно провели атаку объектов, расположенных в Курском районе, в результате чего они получили серьезные повреждения. В связи с этим следователи возбудили дело по части 2 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

По данным Минобороны России, в ночь на 2 апреля в результате атаки украинского беспилотника на подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора. Из-за этого прекратилось электроснабжение свыше 1,2 тысячи потребителей в Курском районе.

Кроме того, в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Курскэнерго" произошел обрыв провода в пролетах опор высоковольтной линии, в результате чего более 300 человек остались без электричества.