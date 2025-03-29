Два тракториста были ранены в Курской области из-за атаки ВСУ

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Два тракториста получили ранения после атаки ВСУ по Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Целью украинского БПЛА стал работающий трактор в поле вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района. Хинштейн уточнил, что населенный пункт относится к закрытой территории.

"В результате атаки пострадал мужчина 1966 года рождения. С минно-взрывной травмой, черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ушибами его доставили в Рыльскую ЦРБ", – написал политик в своем телеграм-канале.

Хинштейн уточнил, что в ближайшее время раненого переведут в Курскую областную больницу.

Второй мужчина оказался ранен в селе Нехаевка. При проведении весенне-полевых работ тракторист наехал на мину, в результате чего его доставили в Рыльскую ЦРБ.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который в тот момент перевозил хлеб.

Машина в результате была сильно повреждена. Также получил ранения сам мужчина, в связи с чем его госпитализировали. Однако жизни Волобуева ничего не угрожает. СКР возбудил дело о теракте после произошедшего.