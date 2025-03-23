СКР завел дело после атаки ВСУ на машину главы Беловского района Курской области

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Следственный комитет России завел уголовное дело о террористическом акте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Об этом пишет пресс-служба ведомства.



"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", – говорится в пресс-службе.

ВСУ атаковали автомобиль Волобуева 23 марта. Политик в тот момент перевозил хлеб. Автомобиль получил сильные повреждения, также был ранен сам глава района. Мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

