Глава Запорожской области Балицкий: Киев показал неготовность к миру атакой энергообъекта

23 марта, 17:08Происшествия
Фото: телеграм-канал "Тицкий на Юге"
Украина показала неготовность к мирным инициативам ударом по энергообъекту в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожской области не прекращаются, что еще раз доказывает террористическую природу киевских боевиков, которые не готовы к мирным инициативам и склонны к постоянным провокациям. Украинский режим недоговороспособен ", – написал Балицкий в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что сохраняется угроза повторных ударов.
Ранее стало известно, что более 11 тысяч абонентов остались без электричества в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ подстанции в Пологовском районе Запорожской области. Как рассказал замгубернатора региона Антон Тицкий, без света остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи.
Принимаются необходимые меры по ликвидации последствий обстрела.
ВСУ несколько дней пытаются прорваться в Белгородское приграничье