Глава Запорожской области Балицкий: Киев показал неготовность к миру атакой энергообъекта

Фото: телеграм-канал "Тицкий на Юге"

Украина показала неготовность к мирным инициативам ударом по энергообъекту в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Украинские атаки на энергетическую инфраструктуру Запорожской области не прекращаются, что еще раз доказывает террористическую природу киевских боевиков, которые не готовы к мирным инициативам и склонны к постоянным провокациям. Украинский режим недоговороспособен ", – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что сохраняется угроза повторных ударов.

Ранее стало известно, что более 11 тысяч абонентов остались без электричества в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ подстанции в Пологовском районе Запорожской области. Как рассказал замгубернатора региона Антон Тицкий, без света остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи.

Принимаются необходимые меры по ликвидации последствий обстрела.