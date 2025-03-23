Режим ЧС для устранения последствий атак БПЛА введен в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Юрий Слюсарь"

Режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Ростова-на-Дону после атаки беспилотников на регион, написал в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Кроме того, ЧС начал действовать в других местах падения БПЛА, а именно – в Сальском, Тарасовском и Морозовском районах области. По словам главы региона, режим будет действовать там до устранения всех последствий отраженных атак.

Ранее автомобиль загорелся на трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области из-за атаки БПЛА. Человек, находившийся в машине, погиб. Личность погибшего не установлена.

Ночью 22 марта в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону после атаки беспилотника произошел взрыв. Слюсарь тогда сообщал, что никто не погиб, но два человека пострадали.