ПВО сбила ночью 59 украинских БПЛА над территорией России

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны России за ночь уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 29 БПЛА было сбито и подавлено над территорией Ростовской области, 20 беспилотников – над территорией Астраханской области, по три БПЛА – над территорией Воронежской и Волгоградской областей, два БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, и по одному беспилотнику были сбиты над территорией Курской и Саратовской областей.

Ранее этой ночью на трассе Морозовск – Цимлянск в Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелась машина. Человек, находящийся в машине, погиб, его личность устанавливается.