СК: начальник ГУР Украины Буданов – один из организаторов атак БПЛА на регионы РФ

Фото: ТАСС/AP Photo/Evgeniy Maloletka (Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)

Следственный комитет России установил организаторов атак БПЛА на Курскую область и другие российские регионы. Среди них оказался начальник Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, в числе организаторов также командующий Воздушными вооруженными силами Украины Николай Олещук и командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа (оба внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Указанным украинским военачальникам заочно предъявлено обвинение, также они объявлены в розыск.

В ночь на 21 марта российские средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника над российскими регионами. 34 БПЛА уничтожены над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Курской, еще один – над Белгородской, рассказали в Минобороны РФ.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, атака велась на Калачевский район. Пострадавших нет, незначительные повреждения зафиксировали у хозобъектов одного из частных домов.