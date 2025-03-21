СК: Россия зафиксировала попытку ядерного терроризма со стороны Украины

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Россия зафиксировала попытку ядерного терроризма со стороны Украины путем атаки территории курской АЭС, что повлекло повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в Курске, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает телеграм-канал ведомства.

Участники заседания обсудили вопросы организации работы в условиях боевых действий на курском направлении. Они также отметили, что в настоящее время устанавливаются причастные к попытке атаковать АЭС.

Кроме того, следователи совместно с ФСБ выявили террористическую деятельность жителя Московского региона – в 2023 году он передал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

В числе организаторов атак с применением беспилотников на Курскую область и другие российские регионы находящиеся в розыске начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий воздушными вооруженными силами (ВСУ. – Прим. ред.) Николай Олещук и командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа (внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), всем им заочно предъявлено обвинение.

В СК также расследуют случаи ударов по гражданской инфраструктуре с использованием западных оперативно-тактических ракетных комплексов. К примеру, расследование дела против командира ракетной бригады ВФУ Ростислава Карпуши (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) уже завершено.

В настоящее время следователи продолжают работу с жителями региона. Потерпевшими от преступлений украинских вооруженных формирований уже признаны 43 тысячи человек.

По словам жителей освобожденных населенных пунктов, ВСУ запрещали им эвакуироваться и хотели использовать гражданских в качестве живого щита. Всего с 2022 года в результате преступлений украинских боевиков погибли 167 мирных жителей региона, а 500 человек получили ранения. Разрушено и повреждено несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры. По фактам этих и других преступлений возбуждено 736 уголовных дел, указали в СК.

По результатам проведенной работы 46 украинских военнослужащих уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, уголовные дела в отношении 92 человек рассматриваются судом, а 58 фигурантов находятся под следствием. Заочно предъявлено обвинение восьми командирам бригад ВСУ, участвовавшим в нападении на Курскую область.

"Продолжается расследование уголовных дел в отношении наемников, участвовавших в нападении на Курскую область. Среди них есть граждане Великобритании, Грузии, Парагвая, Дании, Перу, Колумбии и других стран. В отношении ряда фигурантов уже вынесены обвинительные приговоры", – добавили в СК.

По результатам заседания Бастрыкин поручил продолжить работу, направленную на защиту прав жителей Курской области, а также на выявление новых эпизодов преступлений ВСУ. Он вручил ведомственные награды, а также посетил областную больницу Курской области.

12 марта Курскую область, впервые с момента вторжения украинских войск, также посетил Владимир Путин. На совещание он прибыл в военной форме.

В ходе мероприятия начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские военные освободили более 86% от занятой украинскими формированиями территории в области.

По его мнению, ВСУ планировали создать в регионе так называемый стратегический плацдарм для использования в качестве "разменной монеты" в возможных переговорах с Россией. Командование группировкой войск "Север" доложило президенту о вхождении освободительной операции в завершающую стадию.

Путин выразил уверенность в том, что все планы, которые "намечены на участки вклинения в Курскую область", будут выполнены. Также Путин подчеркнул, что российская армия полностью контролирует ситуацию в Курской области.

19 марта президент РФ сказал, что Вооруженные силы России завершают разгром украинской группировки в Курской области. Как отметил Путин, все украинские военные и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами.

