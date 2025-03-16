Песков: решение изменить рабочий график и отправиться в Курскую область

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Владимир Путин лично принял решение отправиться в Курскую область 12 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь российского президента напомнил, что в рабочем графике Путина на 12 марта стояло совещание по экономическим вопросам. Однако глава государства принял другое решение, отметил Песков.

Также, по словам представителя Кремля, перед поездкой президента в Курскую область была проведена необходимая логистическая и технологическая подготовка.

Путин, впервые с момента вторжения украинских войск в Курскую область, посетил регион 12 марта. На совещание он прибыл в военной форме.

В ходе мероприятия начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские военные освободили более 86% от занятой украинскими формированиями территории в Курской области.

По его мнению, ВСУ планировали создать в регионе так называемый стратегический плацдарм для использования в качестве "разменной монеты" в возможных переговорах с Россией.