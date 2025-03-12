Песков: совещание по экономике перенесено в связи с рабочим графиком Путина

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Запланированное на 12 марта совещание по экономическим вопросам было перенесено из-за рабочего графика Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

До этого пресс-секретарь российского президента сообщал, что глава государства проведет совещание по экономическим вопросам, на котором будут присутствовать министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее стало известно, что 12 марта президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой, впервые посетив регион с момента нападения ВСУ. В ходе своего визита президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.