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Россия контактирует с теми странами, чьих наемников заметили в рядах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Данные, которые мы получаем, стараемся передать правительствам этих государств для того, чтобы они отреагировали на то, что их граждане в качестве "серых гусей" выполняют функции палачей на курской территории", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Контакты по данным моментам ведутся через делегации в ОБСЕ.

Кроме того, Мирошник заявлял, что наибольшими зверствами в Курской области отличились наемники из Польши и "Грузинского национального легиона" (признан в РФ запрещенной террористической, экстремистской организацией). Также отмечалось присутствие иностранцев, говорящих на французском и английском языках.

Ранее Владимир Путин лично посетил пункт управления курской группировкой Вооруженных сил России (ВС РФ) и поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника в Курской области. Операция по освобождению региона вошла в завершающую стадию, указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным зарубежных СМИ, солдаты ВСУ отступили практически со всей территории области. Журналисты уверены, что Киев удерживает лишь маленький участок региона, площадь которого сложно определить.

