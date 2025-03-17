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Владимир Путин оперативно отреагирует на представление к наградам участников операции "Труба" по переброске сил по газопроводу в Судже Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается награждения, то, безусловно, там будут соответствующие представления со стороны министерства обороны", – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков сообщал, что Путин в курсе всех деталей операции по прорыву Вооруженных сил России по трубопроводу в тыл украинских войск под Курском. По его словам, президент РФ каждый день общается с российскими военными, участвующими в боевых действиях на передовой.

13 марта Минобороны России заявило об освобождении Суджи. На первых кадрах из города можно было увидеть поврежденные здания, в том числе помещения школы с рухнувшей крышей, и другие разрушенные постройки.

В свою очередь, Путин поблагодарил российских военнослужащих, которым удалось освободить Суджу. Он выразил уверенность в том, что все планы, которые "намечены на участки вклинения в Курскую область", будут выполнены.

