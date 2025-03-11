Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 19:22

Политика

Песков сообщил, что Путин знает детали операции ВС РФ с трубопроводом под Курском

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Владимир Путин в курсе всех деталей операции по прорыву Вооруженных сил России по трубопроводу в тыл украинских войск под Курском. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Владимир Владимирович знает обо всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали еще до начала этой операции", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Как отметил Песков, президент РФ каждый день общается с российскими военными, участвующими в боевых действиях на передовой.

11 марта Минобороны РФ сообщило, что в Курской области ВС России освободили 12 населенных пунктов. Освобождением занимались подразделения группировки "Север" во время наступательных действий.

Российские бойцы освободили более 100 квадратных километров территории региона, а также хутора Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Агроном, Колмаков, Кубаткин, Правда, деревню Богдановку, села Бондаревка, Мартыновка, слободу Михайловка, поселок Южный.

ВС РФ освободили несколько населенных пунктов Курской области за два дня

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикарегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика