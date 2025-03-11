Песков сообщил, что Путин знает детали операции ВС РФ с трубопроводом под Курском

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Владимир Путин в курсе всех деталей операции по прорыву Вооруженных сил России по трубопроводу в тыл украинских войск под Курском. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Владимир Владимирович знает обо всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали еще до начала этой операции", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Как отметил Песков, президент РФ каждый день общается с российскими военными, участвующими в боевых действиях на передовой.

11 марта Минобороны РФ сообщило, что в Курской области ВС России освободили 12 населенных пунктов. Освобождением занимались подразделения группировки "Север" во время наступательных действий.

Российские бойцы освободили более 100 квадратных километров территории региона, а также хутора Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Агроном, Колмаков, Кубаткин, Правда, деревню Богдановку, села Бондаревка, Мартыновка, слободу Михайловка, поселок Южный.