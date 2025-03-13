Путин заявил, что ситуация в Курской области находится под контролем ВС РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России полностью контролируют ситуацию в Курской области, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль", – сказал российский лидер.

Как заявил глава государства, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. По словам Путина, блокированные военные ВСУ пытаются выйти небольшими группами, поскольку все находится под огневым контролем российских войск, однако у них это не получится.

Российский президент отметил, что выход украинских солдат из окружения под Курском становится невозможным, а управление ими утрачено. Кроме того, подчеркнул глава государства, стало невозможным вывезти из Курской области брошенную технику ВСУ.

Накануне Владимир Путин посетил Курскую область. В командном пункте президенту РФ доложили, что российские бойцы освободили свыше 1 100 квадратных километров территории в регионе, что составляет более 86% от площади, ранее занятой ВСУ.

Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, во время боевых действий с 6 августа 2024 года на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. По его словам, в настоящее время украинская группировка в Курской области окружена, идет ее планомерное уничтожение.

Герасимов также отметил, что операция против пытавшихся прорваться на территорию Курской области украинских военнослужащих будет завершена их разгромом и выходом ВС РФ к госгранице России.