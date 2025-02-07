Суд заочно арестовал полковника ВСУ, приказавшего обстрелять Курскую область

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Украинский полковник Ростислав Карпуша заочно арестован за приказ обстрелять Курскую область, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

"Постановлением Ленинского районного суда Курска от 7 февраля Карпуше Ростиславу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания, поскольку он объявлен в межгосударственный розыск", – уточняется в публикации.

Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО был зафиксирован пуск ракет противника из Сумской области.

СК возбудил уголовное дело в отношении командира Карпуши, которого подозревают в совершении теракта в Суджанском районе. По данным следствия, украинский полковник 1 февраля отдал незаконный приказ подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната.

