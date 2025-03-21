ПВО за ночь уничтожила 43 украинских БПЛА над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 43 украинских беспилотника над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, 34 дрона сбиты над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Курской, еще один – над Белгородской.

Как рассказал ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, атака велась на Калачевский район. Мирные жители не пострадали, незначительно повреждены обломками БПЛА хозобъекты одного из частных домов.

До этого украинский дрон атаковал автомобиль депутата Госдумы и главы Союза добровольцев Донбасса Александра Бородая. Бородай не пострадал, а бывший замполит 7-й штурмовой бригады имени Святого Георгия Эдуард Шарафиев получил ожог.