В Госдуме наградили жителя Подмосковья, сбившего из ружья беспилотник

Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин наградил жителя Московской области Александра Юдаева, сбившего из ружья украинский беспилотник во время масштабной атаки 11 марта. Как сообщает телеканал "360", мужчина получил из рук спикера ГД почетную грамоту.

"Когда беспилотники атаковали Москву, он не стал смотреть на то, как они пролетают, а взял и один сбил", – сказал Володин на церемонии вручения награды.

Как заявил председатель Госдумы, житель Подмосковья совершил поступок ради защиты своих близких. Юдаев, в свою очередь, поблагодарил депутатов и заявил, что выполнял гражданский долг. По словам мужчины, он "ни минуты не сомневался, что делает все правильно".

Кроме того, Юдаев рассказал, что взрыв после того, как он сбил дрон, был сильный. Последствия попадания такого беспилотника в жилой дом можно только предугадать, подчеркнул житель Подмосковья.

Во вторник, 11 марта, Московский регион атаковали около сотни украинских дронов. Обломки сбитых БПЛА повредили многоквартирные дома в Москве, Раменском и Люберцах, а в Домодедове произошел пожар на парковке около производственного комплекса "Мираторг".

По факту атаки дронов Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Отмечалось, что сотрудники СКР в рамках расследования дела установят точные места запуска БПЛА с украинской территории, а также детали совершенного теракта и личности причастных.

Следователи признали потерпевшими более 70 человек. В рамках предварительного расследования специалисты провели более 200 осмотров объектов недвижимости, гражданских авто и мест обнаружения фрагментов БПЛА.