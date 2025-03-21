Силы ПВО отразили массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО в ночь на 21 марта отразили массовую атаку БПЛА на Калачевский район Волгоградской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Пострадавших нет. Зафиксированы незначительные повреждения обломками БПЛА хозяйственных объектов одного частного домовладения", – передает слова Бочарова администрация области в своем телеграм-канале.

Ранее украинские беспилотники атаковали Энгельс Саратовской области. В результате два человека пострадали, повреждения получили несколько соцучреждений и около 30 частных и дачных домов.

СК России проведет расследование по факту инцидента. Следователи установят детали случившегося и дадут уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц.

По словам губернатора региона Романа Бусаргина, Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке украинских дронов за все время спецоперации.