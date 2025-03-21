Взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону произошел из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Mash

Взрыв произошел в одном из многоквартирных домов в Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49", – написал он.

Слюсарь уточнил, что на место происшествия выехали оперативные службы.

Ранее украинские БПЛА атаковали Энгельс Саратовской области в ночь на 20 марта. Два мирных жителя получили ранения, также были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детских садах и школе.