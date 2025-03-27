СК: ВСУ 24 марта сбросили с БПЛА взрывное устройство на дом в курском Кореневе

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Следователи выясняют обстоятельства новой атаки украинских военнослужащих по мирным гражданам в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

По версии следствия, 24 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с дрона взрывное устройство на жилой дом в поселке Коренево, где находились мирные жители. В результате осколочные ранения зафиксированы у двух человек, в том числе у 12-летнего ребенка.

Также в Хомутовском районе из-за детонации взрывчатки, которая была сброшена украинскими военнослужащими с беспилотника на продуктовый магазин, пострадал мирный гражданин.

В связи с этим было возбуждено дело о теракте. Во время расследования сотрудники СК установят и привлекут к ответственности представителей вооруженных формирований Украины, которые причастны к данным преступлениям, уточнили в ведомстве.

Несколькими днями ранее ВСУ атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который в тот момент перевозил хлеб.

Машина в результате была сильно повреждена. Также получил ранения сам мужчина, в связи с чем его госпитализировали. Однако жизни Волобуева ничего не угрожает. СКР возбудил дело о теракте после произошедшего.

