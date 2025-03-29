Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киев фактически уничтожил газоизмерительную станцию "Суджа" в результате очередного удара. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Первая атака произошла 20 марта, из-за чего станция получила серьезные повреждения. По данному факту возбудили дело. В Кремле назвали абсурдными заявления Украины, что Россия якобы сама обстреляла "Суджу".

Повторный удар по газовой станции был нанесен ВСУ около 10:20 по московскому времени 28 марта. Украинские боевики использовали реактивные снаряды РСЗО HIMARS, что привело к сильному возгоранию.

Помимо этого, Минобороны рассказало о еще нескольких атаках со стороны ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры России за прошедшие сутки.

Около 05:30 в субботу, 28 марта, в Белгородской области из-за атаки дрона на объект ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" отключилась высоковольтная линия 35 кВ "Айдар – Белый Колодезь".

В 10:34 в регионе произошел обстрел подстанции 110 кВ "Красная Яруга", в результате чего оказался поврежден трансформатор.

Позднее, в 13:45, из-за атаки еще одного беспилотника отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго", прекратив электроснабжение потребителей.

Кроме того, в 17:03 были обесточены более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе после отключения высоковольтной линии 10 кВ "Борисовка – Красная Яруга", а в 18:07 без электричества оказались свыше 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе из-за обстрела высоковольтной линии 110 кВ этой же подстанции.

"Таким образом, вне зависимости от заявлений (украинского лидера Владимира. – Прим. ред.) Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", – заключили в Минобороны.

Комментируя атаку по станции "Суджа", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что наведение удара было реализовано через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск – британскими специалистами.

По ее словам, такие действия со стороны Украины доказывают их "недоговороспособность" и отсутствие политической воли к достижению мира. Захарова считает, что киевские власти намерены продолжать обострять ситуацию, используя различные провокации лишь для того, чтобы помешать урегулированию украинского конфликта.

