Фото: ТАСС/Николай Тришин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли двойной удар по газоизмерительной станции "Суджа". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Атака произошла примерно в 10:20 по московскому времени. По предварительной информации, украинские боевики использовали реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Из-за ударов возникло сильное возгорание и энергообъект оказался фактически уничтожен, уточнили в ведомстве.

Утром этого же дня российские силы ПВО перехватили 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа. Как указали в Минобороны, целью этой атаки оказалась инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, 27 марта около 15:00 произошла еще одна атака со стороны ВСУ – ее зафиксировали в Белгородской области. Прицельному артиллерийскому обстрелу подвергся объект филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Из-за этого без электричества остались жители Шебекинского района, подчеркнули в ведомстве.

После этих атак Минобороны вновь указало на ложь со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, публично заверявшего о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре.

В ведомстве считают, что глава киевского режима таким образом пытается не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановить военный потенциал Украины за счет европейских "союзников".

Также атака Украины по объектам энергетической инфраструктуры России произошла 26 марта. Тогда украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" в Брянской области, в результате чего произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, а у потребителей Климовского района отключилось электроснабжение.

Кроме того, примерно в то же время российские дежурные средства ПВО перехватили над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут беспилотный летательный аппарат самолетного типа, с помощью которого планировалось атаковать наземное оборудование Глебовского подземного газохранилища.

