Песков заявил, что ВСУ ежедневно пытаются атаковать энергетические объекты РФ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно пытаются нанести удары по российским энергетическим объектам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В то же время Россия продолжает выполнять условия моратория на удары по таким объектам.

"При этом, разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать", – отметил Песков.

Он обратил внимание, что России было бы нелогично соблюдать запрет и при этом каждый день сталкиваться с ударами по своим объектам.

В ходе переговоров Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, которые прошли 18 марта, российский лидер поддержал идею своего коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

После этого Путин сразу дал военным соответствующую команду, при этом в контексте 30-дневного перемирия президент России обозначил ряд рисков.

Однако позже Минобороны РФ заявляло, что Украина продолжает атаковать объекты гражданской энергетики России и стремится тем самым сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта.