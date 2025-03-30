WP: глава Пентагона Хегсет назвал конфликт с Китаем главной угрозой для США

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Шеф Пентагона Пит Хегсет в секретном руководстве по вопросам национальной обороны обозначил потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня приоритетом для американских Вооруженных сил. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на указанный документ.

По данным журналистов, руководство под названием "Временное стратегическое руководство по национальной обороне" было подписано Хегсетом и распространено в Пентагоне в середине марта.

Авторы статьи отмечают, что администрации обоих последних президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена характеризовали КНР как самую главую угрозу для США и готовились к сдерживанию конфликта в Тихоокеанском регионе. Однако документ Хегсета рассматривает потенциальное вторжение на Тайвань как эксклюзивный сценарий, который должен стоять первее других угроз.

"Недопущение того, чтобы захват Тайваня Китаем стал свершившимся фактом, при одновременной защите США – единственный сценарий для министерства", – приводит газета фрагмент из руководства.

Документ предусматривает усиление возможностей США по обороне Тайваня благодаря размещению в регионе сил сухопутных войск и Корпуса морской пехоты, а также дополнительных подводных лодок, бомбардировщиков и беспилотных кораблей. Также руководство рекомендует заранее создать в регионе дополнительные арсеналы вооружений, в частности, противобункерных авиабомб.

Помимо этого, американская сторона намеревается оказать влияние на администрацию Тайваня, чтобы она увеличила долю военных расходов с 2,5% до 10% ВВП.

Ранее Тайвань в рамках своих ежегодных военных учений обозначил 2027-й как год, в котором может произойти вторжение Народно-освободительной армии Китая на остров.

Президент США Дональд Трамп не смог однозначно ответить на вопрос о том, намерен ли он противодействовать КНР в случае применения Китаем силы для воссоединения с Тайванем. Он добавил, что не хочет ставить себя в такое положение, поэтому он не комментирует это.