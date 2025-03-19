Bloomberg: Тайвань назвал датой потенциального китайского вторжения 2027 год

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Тайвань в рамках своих ежегодных военных учений обозначил 2027-й как год, в котором может произойти вторжение Народно-освободительной армии Китая. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Из опубликованного документа следует, что в ходе учений силы Тайваня будут отрабатывать ответ на возможную атаку китайской армии. В материале отмечается, что ранее тайваньские власти не указывали возможный год вторжения в рамках военных мероприятий.

В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин призвал Минобороны "обеспечить надежную боеготовность и усилить подготовку к войне". Пекин также неоднократно объявлял о серьезном недовольстве из-за поставок американского оружия Тайваню.

В Белом доме отвечали, что официально придерживаются принципа "одного Китая". Несмотря на это, Вашингтон считает статус Тайваня неурегулированным и обещает защиту в случае попытки Китая взять его под контроль силовым путем.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не объяснил, как поступил бы при попытке КНР силой воссоединиться с Тайванем.