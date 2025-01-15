Советник Трампа сообщил о планах ускорить поставки оружия Тайваню

Фото: 123RF/designprojects

Избранный президент США Дональд Трамп собирается увеличить темпы поставок американского вооружения Тайваню. Об этом рассказал будущий помощник нового главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

Он отметил, что у США и Тайваня есть ряд невыполненных контрактов на сумму более 20 миллиардов долларов. Власти острова уже заплатили эти средства американской стороне.

"И нам надо напряженно работать над тем, чтобы высвободить эти (вооружения. – Прим. ред.), передать им то, за что они уже заплатили, в качестве меры сдерживания (Китая. – Прим. ред.)", – приводит ТАСС заявление Уолтца.

В начале января власти Китая предупредили Тайвань об опасности стремления к независимости. В Пекине подчеркнули, что Тайвань никогда не был страной и не сможет ей стать.

По мнению экспертов, противостояние Китая и США в период президентского срока Дональда Трампа может превзойти по интенсивности холодную войну. Так, обе стороны считают, что имеют преимущество и могут нанести сопернику больше урона и выдержать больше ответных ударов.