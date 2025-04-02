Politico: ЕС пока не договорился с США об увеличении поставок СПГ

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Европейский Союз выразил готовность увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, однако администрация президента Штатов Дональда Трампа не проявила заинтересованности в переговорах. Об этом со ссылкой на источники среди чиновников и дипломатов ЕС сообщает Politico.

По данным издания, несмотря на попытки Брюсселя сократить зависимость от российского газа и обсудить предложения Трампа по энергетическому сотрудничеству, переговоры зашли в тупик.

"Мы часто сталкивались с бюрократическими барьерами и равнодушием со стороны Вашингтона. Сейчас важно понять, кто в администрации США действительно может повлиять на этот процесс", – заявил один из европейских переговорщиков.

Один из источников издания подчеркнул, что ситуацию осложняет подход американской стороны, которая предпочитает вести переговоры напрямую с отдельными странами ЕС, минуя общеевропейские институты. По словам дипломата, Трамп рассматривает ЕС как препятствие для реализации своих планов по взаимодействию с европейскими государствами в индивидуальном порядке.

В конце прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал Евросоюз пересмотреть и отменить свои санкции против России, так как они не только повышают цены на энергоносители, но и подрывают конкурентоспособность ЕС.

Венгерский политик вспомнил, что лидеры организации приняли документ о конкурентоспособности Европы, нацеленный на снижение цен на нефть, газ и электроэнергию. Однако из-за санкций предприятия стран вынуждены закупать газ и электричество по ценам в несколько раз большим, чем их конкуренты в США и КНР.