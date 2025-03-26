26 марта, 15:25Экономика
Мишустин заявил, что российская экономика растет в 6 раз быстрее европейской
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
За два года российская экономика обогнала европейскую почти в шесть раз. При этом в некоторых государствах Европы уже началась рецессия. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом работы кабмина за год, сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам председателя правительства, Россия занимает четвертое место среди крупнейших мировых экономик по паритету покупательной способности. В 2024 году ВВП страны увеличился на 4,1%. Это значительно больше, чем у развитых государств, подчеркнул Мишустин.
ВВП России по итогам прошлого года превысил 200 триллионов рублей, отметил Мишустин. С 2020 года показатель вырос практически в два раза. Этому способствовал как инвестиционный, так и потребительский внутренний спрос, пояснил премьер.
Мишустин добавил, что вложения в основной капитал прибавили за год почти 7,5%.
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