Набиуллина заявила о постепенном снижении текущих темпов роста цен в РФ

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Текущие темпы роста цен постепенно снижаются с начала года. Об этом заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Набиуллина отметила, что услуги и продовольствие по-прежнему дорожают высокими темпами, на непродовольственные товары рост цен замедлился до умеренных значений. Базовая инфляция хоть и замедляется, но находится вблизи 10%, добавила она.

Ранее Центробанк в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отметил, что рост цен за первые два месяца 2025 года снизился, его среднее значение составило 9,1%.

При этом устойчивое инфляционное давление снизилось меньше, чем показатель цен, что отражает высокий спрос. Стоимость товаров и услуг в феврале и начале марта сдерживалась укреплением курса рубля, который фиксировался в начале года, добавил ЦБ.