ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

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Центральный банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг", – говорится в сообщении.

В то же время кредитование продолжает расти умеренными темпами, а сберегательная активность населения остается высокой. Установление жестких денежно-кредитных условий создает основу для того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в 2026 году, подчеркнули в ЦБ. Для достижения такого показателя потребуется поддерживать жесткие денежно-кредитные условия продолжительный период.

Как отметили в пресс-службе, регулятор продолжит наблюдать за скоростью и устойчивостью инфляции и ожиданий по ней. При этом, если динамика дезинфляции не обеспечит достижения цели, совет директоров рассмотрит возможность повышения ставки. Согласно прогнозу ЦБ, при условии продолжения текущей политики в экономическом секторе в текущем году инфляция составит 7–8%, а в 2026 году вернется к целевому уровню в 4,0%.

Рост цен за первые два месяца года снизился, и его среднее значение составило 9,1%. Однако устойчивое инфляционное давление снизилось меньше, чем показатель цен, что отражает высокий спрос. По данным ЦБ, стоимость на товары и услуги в феврале и начале марта сдерживалась укреплением курса рубля, который происходил в начале года. По оценке на 17 марта, годовая инфляция составила 10,2%.

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что в том числе связано с укреплением рубля. Уменьшились и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка", – отмечается в материале.

При этом инфляционные ожидания, указал регулятор, остаются на повышенном уровне, что усиливает инерцию устойчивой инфляции. Согласно базовому сценарию, ЦБ предполагает, что в ближайшие месяцы уровень инфляции продолжит снижаться. Этому поспособствуют охлаждение кредитования и рост склонности населения к сбережению.

Вместе с тем российская экономика существенно отклоняется от траектории сбалансированного роста. Высокий уровень спроса поддерживается благодаря увеличению доходов населения и государственным расходам. По актуальным данным и опросам предприятий, экономическая активность в начале текущего года будет более умеренной, чем в IV квартале прошлого года.

"Рынок труда остается жестким. Безработица находится на исторических минимумах. Однако появляется все больше признаков снижения напряженности. По данным опросов, продолжает сокращаться доля предприятий, испытывающих дефицит кадров", – обратил внимание Центробанк.

В некоторых сферах экономики сокращается потребность в рабочей силе, и люди переходят в другие отрасли. При этом доход россиян остается высоким, опережая рост производительности труда. Тенденции в развитии экономической активности указывают, что экономика постепенно возвращается к устойчивому росту.

Тем временем в условиях проводимой денежно-кредитной политики и под воздействием других факторов денежно-кредитные условия остаются жесткими. Несмотря на снижение процентных ставок по депозитам, регулятор наблюдает значительный приток средств от физических лиц на текущие счета и срочные депозиты. Вместе с тем рост доходов населения позволяет людям одновременно увеличивать свои накопления и расходы.

Банк России отметил, что кредитная активность остается на умеренном уровне: с декабря прошлого года можно заметить сокращение розничного кредитного портфеля банков, а темпы роста корпоративного кредитования остаются на сдержанном уровне. При этом государственные расходы оказали значительное влияние на их динамику.

"На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли", – добавил ЦБ.

По данным регулятора, риски дезинфляции обусловлены более существенным замедлением темпов кредитования и спроса в результате применения жестких денежно-кредитных мер. Кроме того, снижение геополитической напряженности может оказать влияние на снижение инфляции.

Банк России добавил, что исходит из озвученных параметров бюджетной политики, нормализация которой в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. В случае изменения параметров бюджетной политики может потребоваться адаптация денежно-кредитной политики.

Ранее экономист Алексей Охорзин не исключил снижения ключевой ставки в апреле. По его мнению, ЦБ может снизить ее в следующем месяце на фоне замедления темпов инфляции. Весенний период менее подвержен сезонности бюджетных потоков по сравнению с зимой – это позволяет смягчить монетарную политику, отметил эксперт.

