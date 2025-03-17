ФАС предложила крупнейшим сетям ограничить наценки на социально значимые товары

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к ограничению наценок на социально значимые товары.

В службе уточнили, что обращение поступило к сетям, которые ранее не брали на себя добровольные обязательства по ограничениям наценки. Им было еще раз предложено обдумать присоединение к инициативе.

"Также ФАС предложила отраслевым ассоциациям АКОРТ и АКИТ проработать с неприсоединившимися к инициативе торговыми сетями вопрос взятия на себя этих добровольных обязательств", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Если сети захотят присоединиться к инициативе, они должны будут отправить в службу информацию о товарах, по которым они готовы ограничить наценки.

Участие розничных сетей в инициативе не только сделает социально значимые продукты более доступными для населения, но и повысит конкурентоспособность магазинов, заявили в ФАС.

По данным РИА Новости, предложения поступили сетям "Окей", "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Мария Ра", "Магнолия", "Монетка". Помимо них, обращения были отправлены в адрес сетей "Верный", "Спар", "ВкусВилл" и "Азбука вкуса".

Ранее ФАС заявила, что проверит наценки на 29 категорий продуктов. В рамках исследования ведомство хотело рассмотреть корзину социально значимых продуктов питания, которые относятся к товарам первой необходимости. Кроме того, специалисты планировали проанализировать цены на помидоры, огурцы, макаронные изделия, а также сыры различных видов: твердые, полутвердые и мягкие.