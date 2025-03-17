Эксперт Колчина: чай подорожает более чем на 15–20% к концу года

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Стоимость чая в российских магазинах поднимется на 15–20% к концу текущего года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на основателя одного из онлайн-магазинов продуктов Анастасию Колчину.

"Цены на чай будут расти по следующим причинам. Во-первых, скажется общий рост инфляции на продукты питания. Во-вторых, могут повлиять колебания курса валют. Большой объем чая в Россию импортируется из Индии, Китая, Шри-Ланки и Кении, поэтому ослабление курса рубля к доллару/евро приведет к удорожанию импорта", – сказала она.

По словам эксперта, возрастут и логические издержки. К этому приведет повышение цен на топливо. При этом, как считает Колчина, влияние на стоимость чая окажут и пищевые привычки россиян.

Сильнее всего подорожают такие элитные сорта чая, как белый, улун, пуэр, Da Hong Pao, Габа и Silver Needle. Как объяснила эксперт, это связано с высоким спросом на премиальные напитки среди ценителей, ограниченным производством этих сортов чая, ростом стоимости импорта и логистическими издержками. К концу года цена такого чая вырастет на 25–40%, указала Колчина.

Вместе с тем цена на классические черный и зеленый чаи из среднего сегмента может увеличиться на 10–20%.

"Это всем известные сорта: индийский, цейлонский, китайский чай массового потребления. Инфляция, рост логистических издержек, увеличение спроса на качественный чай в среднем ценовом сегменте – основные причины", – добавила эксперт.

Между тем в российских магазинах этой весной на 10% по сравнению с зимой может подняться цена на овощи. Речь идет об огурцах, помидорах, зелени и других овощах. При этом динамика роста цен будет снижаться в конце мая – в начале июня. В это время будут поспевать первые урожаи овощей, высаженных в грунт.

