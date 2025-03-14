Экономист Зайнуллин: овощи в магазинах могут подорожать на 10% весной

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В российских магазинах этой весной цена на овощи может подняться на 10% по сравнению с зимой. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

По словам эксперта, стоит ожидать подорожания огурцов, помидоров, зелени и других овощей.

"В первую очередь это связано с сезонным фактором. Пока на большей части России погодные условия далеки от того, чтобы уже начинать высаживать в грунт овощи. Остаются запасы, которые накопились к зиме с прошлой осени. Они в значительной степени исчерпаны к началу весны", – пояснил Зайнуллин.

Отметил он, что сейчас остается два основных источника поставки овощей – Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Также есть тепличные овощи, цена на которые значительно выше.

Как считает Зайнуллин, динамика роста цен будет снижаться в конце мая – в начале июня. В это время будут поспевать первые урожаи овощей, высаженных в грунт.

Между тем лук, зелень, огурцы и редис можно вырастить в квартире весной. Об этом ранее рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, урожай огурцов можно получить даже в условиях города. Для этого необходимо выбрать специальные сорта, предназначенные для комнатного выращивания. Также в городских условиях можно вырастить салат, шпинат, базилик и другую зелень и микрозелень.