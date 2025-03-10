Агроном Викулов: рассаду необходимо закаливать перед высадкой

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Рассаду нужно закаливать и меньше поливать перед высадкой на улице. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, если выставить рассаду на подоконник, растения не получают ультрафиолет.

"В результате, если даже самую неприхотливую белокочанную капусту высадить на улице сразу после домашнего выращивания, она может обгореть на солнце буквально за день", – предупредил эксперт.

Также дома тепло и сухо, а на улице рассада оказывается в условиях прохлады и высокой влажности. Поэтому до высадки в открытый грунт она должна пройти температурное и световое закаливание, рассказал агроном.





Владимир Викулов агроном В идеале за неделю до посадки ее надо отвезти на дачу и оставить в теплице, слегка притенив. Либо можно выставить рассаду дома на балконе, но при этом обязательно обеспечить растениям частичную защиту от ветра и палящего солнца. Также во время закаливания ее надо немного меньше поливать.

А вот рассада, выращенная в тепличных хозяйствах, обычно более устойчива к внешним условиям и закаливания не требует. Однако и для нее есть стандарт готовности, подчеркнул Викулов.

"Она должна быть высотой 30, максимум 40 сантиметров, иметь 5–10 полностью развившихся листьев и бутоны либо первую цветущую кисть", – указал специалист.

Также рассаду лучше брать в отдельном контейнере, а не из общего ящика. В противном случае при посадке будет травмироваться корневая система и растению потребуется больше времени на укоренение, посоветовал агроном.

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