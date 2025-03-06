Эксперт Воронова назвала три главные ошибки при выращивании рассады

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Высадка семян в слишком маленькие емкости, чересчур частый полив и отсутствие фитоламп – одни из самых частых ошибок при выращивании рассады. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, есть мнение, что нельзя сажать семена на рассаду в большие горшки – якобы это может навредить корням.

"Конечно, ведра и большие цветочные горшки использовать не стоит – они для этого великоваты, но, скажем, обрезанный пакет молока отлично подойдет", – отметила эксперт.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России А вот выращивание рассады в ореховых скорлупках и подобных крошечных емкостях ни к чему хорошему не приводит – там очень мало ресурсов для растения.

Кроме того, не надо слишком часто поливать рассаду. Одного раза в три-четыре дня вполне достаточно. К тому же делать это нужно аккуратно. Например, с помощью лейки с очень тонким носиком.

"Либо можно взять большой шприц, снять иголку и поливать через него", – посоветовала эксперт.

Что касается пульверизатора, то его можно использовать только для ухода за петуниями, и то когда они еще маленькие.

"Получается достаточно поверхностный полив, в то время как, например, перец и томаты любят, когда их поливают редко, но обильно", – пояснила Воронова.

Кроме того, Воронова посоветовала не забывать про специальные фитолампы.

"До середины марта их надо обязательно использовать, иначе растения не получат достаточно света", – отметила она.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России При этом рассаду, которая расположена на подоконнике, примерно до 10 апреля загораживать от солнечного света не надо. А вот потом, когда свет уже становится более интенсивным и может навредить растениям, стоит затенять их с помощью небольшой картонки.

Ранее эксперт рассказала, какие растения можно вырастить в квартире весной. Например, она посоветовала посеять редис. Для этого надо выбрать именно вид для домашнего выращивания. А рассаду лучше поставить на незастекленном балконе, так как в квартире ей будет жарко.