Более 500 тонн продуктов приобрели на московских ярмарках выходного дня с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские ярмарки выходного дня в этом году впервые заработали сразу после новогодних каникул – 10 января. К началу марта посетители приобрели уже более 500 тонн товаров, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Лидерами продаж традиционно стали овощи и фрукты, особенно картофель, яблоки и мандарины. Дальше по популярности идут мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, горожане и гости столицы могут купить на ярмарках выпечку, мед, орехи, растительное масло и многое другое.

Продукты привозят в Москву свыше чем из 40 регионов страны. В число поставщиков входят Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Тульская и Свердловская области, Краснодарский край и Крым.

Павильоны ярмарок оснащены современными системами отопления и кондиционирования, что обеспечивает комфортные условия для продавцов и покупателей.

Круглогодичные ярмарки выходного дня успешно работали в Москве в течение прошлого года. Благодаря им фермеры получили возможность поддерживать непрерывный цикл реализации. Павильоны ярмарок оформлены в едином стиле "Волна" и гармонично вписываются в городскую инфраструктуру.

