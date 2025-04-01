Зеленский анонсировал встречу с "узким кругом стран" по военному контингенту на Украине

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке важных переговоров с рядом стран, готовых направить свои военные подразделения на территорию страны. Об этом пишет РИА Новости.

"В пятницу состоится очная встреча военных команд нескольких государств – узкого круга стран, готовых разместить свой контингент. Речь идет о сухопутных, воздушных и морских компонентах. Это первая глубокая встреча такого уровня", – сообщил Зеленский во время брифинга.

Глава государства подчеркнул, что переговоры будут основаны на детально проработанных предложениях украинской стороны. По его словам, встреча позволит прояснить ключевые детали будущего сотрудничества.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что западные государства будут рассматривать возможность отправки военных в Киев, Львов и Одессу. По его мнению, европейские страны могут развернуть военный контингент на территории Украины без согласия России.

Однако размещение военных под любым флагом на Украине будет рассматриваться как участие страны в украинском конфликте, подчеркивала исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.