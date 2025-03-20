Польский Генштаб: Европа готовит многовариантную операцию на Украине

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Европа готовит различные варианты для международной операции на Украине, сообщил начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула. Об этом сообщает RT, ссылаясь на PAP.

"Операция <...> во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры", – заявил Кукула.

Планирование операции пока находится на ранней стадии. Подробности будущих соглашений не раскрываются, но речь может идти о разных вариантах сценария операций и конфигураций сил для обеспечения безопасности на Украине.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что Запад при отправке воинского контингента будет рассматривать Киев, Львов и Одессу как ключевые точки. Макрон добавлял, что страны Европы могут отправить свои войска без согласия России.

При этом размещение военных подразделений под любым флагом на Украине будут равны участию в конфликте с Россией, заявляла исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

