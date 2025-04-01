ЕС в ответ на тарифы США намерен укрепить внутренний рынок

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Евросоюз (ЕС) в ответ на торговые пошлины со стороны США укрепит внутренний рынок, регулирование которого осуществляет Еврокомиссия (ЕК). Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге, выступление которой транслировалось на ее странице в соцсети Х.

Она также заявила о намерении устранить сохраняющиеся торговые барьеры между европейскими странами, что повлечет рост экономических возможностей ЕК и сокращение полномочий правительств стран, которые являются членами сообщества.

По мнению главы ЕК, Штаты могут ввести новые тарифы в отношении полупроводников, медицинских препаратов и древесины 2 апреля. При этом фон дер Ляйен заявила о разработке жестких мер на случай введения очередных пошлин со стороны Вашингтона. Однако пока ЕС не хочет применять их, надеясь на урегулирование сложившейся ситуации путем переговоров.

Глава ЕК также предупредила, что европейские страны будут вести переговоры с позиции силы, опираясь на объем рынка ЕС и технологические достижения.

"Евросоюз не начинал эту конфронтацию, мы считаем ее ошибочной. Но у ЕС есть все средства для защиты своего единого рынка", – подытожила фон дер Ляйен.

В начале февраля США ввели торговые пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил о вводе таможенных пошлин на все товары из стран Евросоюза в размере 25%, в том числе на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из Европы.

В ответ на это Еврокомиссия пообещала принять "быстрые и соразмерные контрмеры". Они могут иметь отношение к экспорту товаров на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическому масштабу тарифов США.

