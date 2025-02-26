Трамп анонсировал таможенные пошлины на все товары из Евросоюза

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США приняли решение ввести таможенные пошлины на все товары из Евросоюза в размере 25%. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Это будет 25%, говоря в общих чертах. И это будет в отношении автомобилей и всего остального", – цитирует его ТАСС.

Также Трамп добавил, что Евросоюз был создан, чтобы пользоваться США.



В ответ ЕС планирует ввести пошлины на ряд американских фермерских продуктов, которые содержат запрещенные пестициды, писали ранее СМИ. В частности, по версии журналистов, торговые пошлины могут быть введены на зерновые культуры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала, что Брюссель ответит жесткими и соразмерными мерами на "необоснованные пошлины" со стороны Вашингтона.

