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02:54

Политика

США собираются противостоять Китаю в Латинской Америке

Фото: depositphotos/azarbico

США намерены противостоять влиянию Китая в Латинской Америке. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент в интервью журналистам Bloomberg TV.

Министр подчеркнул, что Вашингтон не хочет, чтобы Пекин распространил свое влияние на страны Латинской Америки, как он это сделал в Африке. По его словам, африканские страны подписали с Китаем множество договоров об экономическом сотрудничестве, которые якобы не отвечают их интересам.

Ранее Бессент также заявил, что Вашингтон не рассматривает разрыв торговых отношений с Пекином, но допускает такое развитие событий. Это связано с введенными ответными пошлинами со стороны Китая.

При этом, по словам Бессента, у президента США Дональда Трампа сложились очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

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