Юрист Дмитрий Кваша призвал записывать все звонки коллекторов на диктофон

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Коллекторы вправе писать, звонить или даже приходить к должникам домой, чтобы напоминать о просрочках платежей. Однако меры воздействия должны быть строго в пределах закона, предупредил в разговоре с Москвой 24 юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

Ранее стало известно об увеличении спроса на специалистов по взысканию долгов: их востребованность выросла в два раза за 2024 год, а затем еще на четверть – с начала 2025-го. Подобная тенденция вызвана закредитованностью россиян, а также нехваткой кадров, сообщают "Известия" со ссылкой на исследования рекрутинговых сервисов.

Эксперт подчеркнул, что коллекторы могут выйти на связь уже на следующий день после того, как заемщик пропустит срок выплат. При этом специалисты обязаны представиться, назвать свою организацию и должность и только тогда приступать к разговору.

"Главное, чтобы взаимодействие было корректным, без угроз, шантажа – всех моментов, которые легко расценить как давление", – пояснил Дмитрий Кваша. В свою очередь, внутрь квартиры сотрудник может пройти только с разрешения жильцов.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Все контакты допускаются не более одного раза за сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. И делать это нужно не раньше 08:00 и не позже 22:00 в будни и не раньше 09:00 и не позже 20:00 в выходные и праздники.

В то же время коллекторам запрещено беспокоить родственников или коллег заемщика, напомнил юрист. Единственное постороннее лицо, к которому у них есть возможность обращаться, – поручитель.

"То есть когда человек, просрочивший выплаты, скрывается, коллекторы обращаются за дополнительной информацией к поручителю. Но уже после одного такого раза он может попросить удалить свои данные, и его обязаны послушаться", – уточнил эксперт.

Чтобы защитить себя от злоупотреблений со стороны специалистов по взысканию долгов, Дмитрий Кваша рекомендовал записывать разговоры с ними на диктофон и обращаться в полицию. Впоследствии записи пригодятся в качестве доказательств для правоохранительных органов.

Ранее в Госдуме приняли законопроект, ужесточивший наказание для коллекторов. В частности, за нарушения при взаимодействии с должниками ввели штраф до 500 тысяч рублей для граждан, до миллиона рублей – для должностных лиц, до двух миллионов – для юрлиц.