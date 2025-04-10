Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 13:47

Экономика
Главная / Новости /

Юрист Дмитрий Кваша призвал записывать все звонки коллекторов на диктофон

Юрист рассказал, могут ли коллекторы звонить родным и коллегам должников

Фото: depositphotos/Jim_Filim

Коллекторы вправе писать, звонить или даже приходить к должникам домой, чтобы напоминать о просрочках платежей. Однако меры воздействия должны быть строго в пределах закона, предупредил в разговоре с Москвой 24 юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша.

Ранее стало известно об увеличении спроса на специалистов по взысканию долгов: их востребованность выросла в два раза за 2024 год, а затем еще на четверть – с начала 2025-го. Подобная тенденция вызвана закредитованностью россиян, а также нехваткой кадров, сообщают "Известия" со ссылкой на исследования рекрутинговых сервисов.

Эксперт подчеркнул, что коллекторы могут выйти на связь уже на следующий день после того, как заемщик пропустит срок выплат. При этом специалисты обязаны представиться, назвать свою организацию и должность и только тогда приступать к разговору.

"Главное, чтобы взаимодействие было корректным, без угроз, шантажа – всех моментов, которые легко расценить как давление", – пояснил Дмитрий Кваша. В свою очередь, внутрь квартиры сотрудник может пройти только с разрешения жильцов.

Все контакты допускаются не более одного раза за сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. И делать это нужно не раньше 08:00 и не позже 22:00 в будни и не раньше 09:00 и не позже 20:00 в выходные и праздники.
Дмитрий Кваша
юрист, управляющий партнер консалтингового бюро

В то же время коллекторам запрещено беспокоить родственников или коллег заемщика, напомнил юрист. Единственное постороннее лицо, к которому у них есть возможность обращаться, – поручитель.

"То есть когда человек, просрочивший выплаты, скрывается, коллекторы обращаются за дополнительной информацией к поручителю. Но уже после одного такого раза он может попросить удалить свои данные, и его обязаны послушаться", – уточнил эксперт.

Чтобы защитить себя от злоупотреблений со стороны специалистов по взысканию долгов, Дмитрий Кваша рекомендовал записывать разговоры с ними на диктофон и обращаться в полицию. Впоследствии записи пригодятся в качестве доказательств для правоохранительных органов.

Ранее в Госдуме приняли законопроект, ужесточивший наказание для коллекторов. В частности, за нарушения при взаимодействии с должниками ввели штраф до 500 тысяч рублей для граждан, до миллиона рублей – для должностных лиц, до двух миллионов – для юрлиц.

Читайте также


Лукинова Анна

экономикафинансыэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика