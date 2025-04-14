Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили свыше 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате удара по украинским Сумам, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что две ракеты "Искандер-М" ударили по месту проведения совещания комсостава украинской оперативно-тактической группы "Северск".

Вместе с тем российское оборонное ведомство обвинило Киев в использовании мирного населения в качестве живого щита.

"Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города", – отметили в пресс-службе Минобороны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам и отметил, что этот инцидент говорит о важности скорейшего завершения конфликта на Украине. В ответ на это постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поинтересовался, намерен ли Вашингтон прекратить регулярные украинские атаки по мирным россиянам.

В МИД РФ указывали, что украинские власти демонстрировали свою недоговороспособность и полное отсутствие стремления к миру на протяжении всего конфликта. При этом подчеркивалось, что на сегодняшний день между Россией и Украиной нет никаких контактов по урегулированию, а ответственность за это полностью лежит на украинских властях.

