ВСУ 8 раз за сутки ударили по энергообъектам на территории России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 раз за прошедшие сутки ударили по объектам российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Несмотря на действующий 30-дневный мораторий о прекращении ударов по энергообъектам, достигнутый в ходе российско-американских договоренностей, ударам подверглись энергообъекты в Белгородской, Брянской, Запорожской и Курской областях, а также в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что все больше стран в мире обращают внимание на несоблюдение Киевом моратория, введенного с 18 марта. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что украинское руководство либо не хочет соблюдать договоренности, либо не в состоянии контролировать своих военнослужащих.

При этом решение о продлении временного моратория будет зависеть от Владимира Путина, добавил Песков. Факты нарушения договоренностей, в частности, будут обсуждаться с США.

