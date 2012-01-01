Американцы заподозрили Байдена в имитации деменции

Пользователи соцсетей заподозрили пока еще действующего президента США Джо Байдена в имитации деменции. Поводом стало обращение политика к избирателям после завершившихся выборов, где он был бодр и четко формулировал мысли. В Сети тут же родилась версия, что политик якобы притворялся больным ради собственной выгоды. Об этой и других невероятных теориях заговора – в материале Москвы 24.

Фальшивое слабоумие?

Фото: AP Photo/Susan Walsh

В Сети обратили внимание на видео обращения пока еще действующего президента США Джо Байдена, которое он сделал после завершения очередных выборов главы государства. Зрители заметили, что политик непривычно для себя выглядел уверенно, бодро, ясно излагал мысли, не допускал ошибок и не запинался. По мнению многих, уходящий лидер стал казаться более сообразительным.



За время своего президентства Джо Байден не раз попадал в неловкие ситуации. Например, на саммите НАТО в Вашингтоне американский президент хотел пригласить к микрофону Владимира Зеленского, но в итоге представил его Владимиром Путиным. Кроме того, Байден рассказывал, как в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017-м. Помимо прочего, президент США нередко спотыкался на публике и даже здоровался с воздухом. В итоге Байден, который собирался идти на второй срок, был вынужден отказаться от гонки в пользу соратницы по Демократической партии Камалы Харрис. Та в свою очередь проиграла на голосовании республиканцу Дональду Трампу.



После обращения Байдена в Сети родилась теория, что он "все это время играл на публику". Якобы политик намеренно изображал усилившуюся деменцию, пытаясь уберечь Штаты от правления Камалы Харрис. Ранее сразу шесть источников телеканала NBC утверждали, что Байден обиделся на демократов и лично на кандидатку от партии на выборах за то, что они отвернулись от него. Пользователи же подметили тот факт, что за семиминутную речь президент ни разу не поблагодарил Харрис.

"Он исполнил трюк Мизинца из "Игры престолов" (персонаж сериала, который считается искусным манипулятором. – Прим. ред.) и последний год намеренно вел себя как идиот, чтобы спасти нашу страну", – написал один из комментаторов.

"Байден выглядит странно счастливым и оптимистичным, несмотря на проигрыш. Возможно, Байден действительно ненавидит Камалу больше, чем Трампа", – говорится в соцсетях.

Однако психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с Life.ru все же настоял, что Байден действительно страдает деменцией. По его мнению, перед выходом на публику политик принимает стимуляторы, которые на время прибавляют энергию.





Василий Шуров психиатр, нарколог Я думаю, если через час на него после этой речи посмотреть, будет очень печальное зрелище. Ну вот так. Один срок протянул на психостимуляторах.

В пример специалист привел первые дебаты Байдена с Трампом, на которых демократ появился в приподнятом настроении, но вскоре у него закончился заряд. В конце же американский лидер даже не смог уйти без помощи супруги, напомнил Шуров.

Двойник, наркотики и микрочипы

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Выступление Байдена породило и еще одну теорию заговора: якобы все четыре года президента пичкали запрещенными веществами и управляли Америкой за его спиной.





пользователь Это на самом деле безумие. Я не большой сторонник теории заговора, но вполне допускаю, что его накачивали наркотиками во время пребывания на посту президента. Посмотрите, какой он связный, как произносит речь, не запинаясь.

Также появилась теория, что Байдену якобы вживили чип, который помогает находиться в ясном сознании. По мнению пользователей, это может быть новое лекарство от деменции, которое пока доступно только на высших уровнях.

Кроме того, некоторые допустили, что у уходящего американского лидера может быть двойник.

"Либо сильные лекарства ему дают, что он становится вменяемым, либо у Байдена есть двойник. Не поверю, что в таком возрасте так лететь с трапа самолета кубарем специально... Это просто на грани фантастики", – указал пользователь.

Немало и тех, кто считает, что деменция у Байдена просто обострялась на фоне постоянного стресса. Теперь же на нем меньше ответственности, поэтому симптомы проявляются не так часто и явно, гласит интернет-теория.

При этом Байден уже успел развеять многие мифы о себе свежим видео, которое появилось в Сети 11 ноября. На нем президент не может нормально пройтись по пляжу Делавэра, постоянно спотыкаясь и едва ли не падая. Другие же вокруг него преодолевают путь совершенно спокойно.