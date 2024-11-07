Байден подтвердил обещание мирно передать власть Трампу 20 января

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Действующий президент США Джо Байден заверил, что 20 января мирно передаст полномочия главы государства победившему выборы Дональду Трампу, сообщает ТАСС.

По его словам, этого заслуживает американский народ. Он уже поручил своей администрации работать с командой Трампа над мирной и упорядоченной передачей власти.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Джо Байден и кандидат от демократов Камала Харрис уже поздравили Трампа с победой, выразив готовность мирной передачи власти. Администрация США в ближайшее время займется подготовкой встречи Байдена и Трампа в Белом доме.

Кроме того, Харрис появилась перед сторонниками в Вашингтоне и пообещала, что продолжит свою политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве. Вице-президент официально признала свое поражение на выборах президента, однако не в борьбе за "будущее и идеалы" США. Она также добавила, что результат президентских выборов оказался не тем, чего она ожидала. Вместе с тем Харрис призвала своих сторонников признать итоги прошедших выборов.